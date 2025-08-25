الأكاديمية العربية ومجلس التعليم الكندي يطلقان شراكة استراتيجية لتوظيف الخريجين دوليًا

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعليم الكندي (CEC).

شراكة بين الأكاديمية العربية ومجلس التعليم الكندي

وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد خريجي الأكاديمية بـ "رخصة التوظيف الدولية"، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة للعمل في السوق العالمي من خلال منصة التوظيف الإلكتروني الخاصة بالمجلس.

وتعَدّ هذه الإتفاقية خطوة نوعية، حيث ستكون الأكاديمية هي المركز الوحيد للتوظيف الدولي المعتمد التابع لمجلس التعليم الكندي في جمهورية مصر العربية، ولتدشين هذه الشراكة، يقوم وفد من ممثلي مجلس التعليم الكندي بزيارة إلى مصر تستمر عدة أيام، بدءًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2025.

وعقد الوفد يوم الاثنين، 25 أغسطس، اجتماعا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما سيتم تنظيم ندوة تعريفية يوم الثلاثاء 26 أغسطس في فرع الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تدريب موظفي "مركز الاختبارات الدولية المعتمد" على إستخدام منصة التوظيف الدولية للمجلس الكندي.

كما تقام يوم الأربعاء، 27 أغسطس ندوة تعريفية مماثلة في فرع الأكاديمية بمصر الجديدة في القاهرة.

وتهدف هذه الندوات إلى تسليط الضوء على آلية الحصول على رخصة التوظيف الدولية وكيفية الإستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الأكاديمية دوليا ً.

