محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

محافظة الإسكندرية،
محافظة الإسكندرية، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس سوف تشرع اليوم الأربعاء 27/ 8/ 2025 اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، في ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط والواقعة بعد مزلقان بهيج ببرج العرب، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة. 


وأهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي إلى القلق نهائيًّا، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة.


وأشارت إلى في حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على 19990.

