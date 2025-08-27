الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالداخل

انتخابات مجلس الشيوخ،
انتخابات مجلس الشيوخ، فيتو
ads

تنطلق، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تستمر على مدار يومين، حيث يتوجه الناخبون المصريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى.

وتقام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في 5 محافظات هي “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، وينافس خلالها 10 مرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدةً أن اللجان الانتخابية وعددها 1367 لجنة  ستفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير عملية التصويت في أجواء من النزاهة والشفافية، وذلك في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر والوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ2025 الناخبون المصريون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads