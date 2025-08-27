اليوم، انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالداخل

تنطلق، اليوم الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تستمر على مدار يومين، حيث يتوجه الناخبون المصريون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها خلال الجولة الأولى.

وتقام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في 5 محافظات هي “بني سويف والوادي الجديد والإسماعيلية والغربية والأقصر”، وينافس خلالها 10 مرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدةً أن اللجان الانتخابية وعددها 1367 لجنة ستفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سير عملية التصويت في أجواء من النزاهة والشفافية، وذلك في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر والوادي الجديد.

