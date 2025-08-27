خطة شاملة، ويتكوف يعلن اجتماعا موسعا في البيت الأبيض اليوم بشأن غزة

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعًا موسَّعًا" بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدُّها في ما يتعلق باليوم التالي".



وفي تصريح سابق أعلن ويتكوف أنه يأمل في تسوية حربي أوكرانيا وغزة والمحادثات النووية مع إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وتابع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء: "روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".: "روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".

ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد إسرائيل على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته حماس في 17 أغسطس الجاري.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق على الاقتراح، بينما يبدو أنها تدعم الخطط الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

والإثنين قال ترامب إنه يعتقد أن حرب غزة ستنتهي "نهاية حاسمة" خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، إلا أنه لم يوضح مبرراته لهذا الإطار الزمني، الذي استشهد به أيضا في سياقات أخرى.

وإذا مضت إسرائيل في خطتها لاحتلال مدينة غزة، فمن المتوقع، وفق مصادر إسرائيلية، أن تستغرق العملية عدة أشهر إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.