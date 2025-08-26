إعادة فتح شواطئ الإسكندرية مع منع نزول مياه البحر غدا

قررت محافظه الإسكندرية إعادة فتح شواطئها اعتبارا من غدا الاربعاء، ياتى ذلك بناءً على تقارير الهيئة المصرية للأرصاد الجوية بشأن حاله البحر وحركه الأمواج



واكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها عن رفع الراية الحمراء علي شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقًى والغربى والتى يُمنع نزول مياه البحر منعًا باتًا حفاظًا على الأرواح.



و يُسمح للمواطنين بالتواجد على الرمال فقط، التأكيد علي تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، فى الاماكن المخصصه لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى.



و استمرار المرور والمتابعة الميدانية من الساده مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة الشواطئ والساده المراقبين وقسم المتابعه الميداني بالادارة.

ومتابعه حاله البحر والإعلان عنها كل ساعه والاخطار الفورى فى حاله ورود اى مستجدات تستدعي تغير لون الرايات لإتخاذ ما يلزم من إجراءات

وتهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين والمصطافين ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات المنقذين حرصًا على سلامتكم.

