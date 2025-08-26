مركز المنتخبات الوطنية يستقبل اختبار اللياقة البدنية للمحكمات

عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز والكابتن هيام بركة عضو لجنة الحكام ومسئول المحكمات واشراف الكابتن محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية بلجنة الحكام الرئيسية إجراء اختبار اللياقة البدنية للمحكمات والذي أقيم بمركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

هيام بركة تشرف على إختبار المحكمات

أجرى اختبارات اللياقة البدنية للمحكمات استعدادا لاستقبال منافسات الموسم الكروي الجديد والذي شارك به جميع المحكمات بمختلف المناطق الفرعية للحكام علي مستوى نطاق الجمهورية وكما حرصت على رأس الحضور الكابتن هيام بركة عضو لجنة الحكام ومسؤل المحكمات لتقديم كامل دعمها وتشجيعها للمحكمات والوقوف بجانب المحكمات لمعرفة أهمية ومستوى أداء المحكمات بدنيا.

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

مجلس أبو ريدة يدعم المحكمات

واستقبلت ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة وأعضاء مجلسه الذي أكدوا دعمهم وحرصهم الكامل لدعم وتطوير منظومة التحكيم المصري والعمل علي كافة احتياجات ومتطلبات اللجنة الرئيسية للحكام وجميع الحكام مطالبين اهمية دقة التركيز والالتزام الكامل بالظهور المشرف خلال هذا الموسم.

اختبارات لياقة بدنية لحكام الفروع

وقررت اللجنة الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز علي اقامة اختبار اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمناطق الفرعية للحكام على مستوى نطاق الجمهورية على أن تقام الاختبار في كل منطقة فرعية تابعة لها، وتحدد كل منطقة فرعية ملعب يستقبل فعاليات الاختبار وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الرئيسية للحكام وتحديدا إدارة اللياقة البدنية.

