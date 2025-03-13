فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمة معسكر المحاضرين التابع للاتحاد الدولي "فيفا" وتضمنت الثنائي المصري جهاد جريشة وهيام بركة.

يقام معسكر ( الفوتورو) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 16 حتى 23 مارس الجاري تحت مسمى (الفوتورو).

ويعتبر جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الرئيسية، أحد أهم وأبرز الحكام في مصر وأفريقيا ويمتلك سجلا حافلا، حيث شارك في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة وأدار العديد من المباريات في أدوار متقدمة بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية كما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وواصل مسيرته بعد الاعتزال في مجال التحليل حتى تم اختياره عضوًا في لجنة الحكام الرئيسية أوائل يناير الماضي فيما تعد هيام بركة المصرية الوحيدة التي شاركت في ثلاث كورسات للفوتورو تحت إشراف فيفا.

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