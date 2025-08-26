المصري يكرم اللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس (صور)

حرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول على تقديم درع النادي للواء حسام الدين الدح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن السويس، تقديرًا من مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي لمجهودات سيادته ومديرية أمن السويس في إقامة مباريات المصري على ستاد السويس الجديد وتيسير كافة الأمور المتعلقة بدخول وخروج الجماهير وتنقلاتهم.

تأخر فريق حرس الحدود أمام نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم منذر طمين لصالح النادي المصري في الدقيقة 18.

تشكيل حرس الحدود ضد المصري في الدوري الممتاز

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: محمد الدغيمي - إسلام أبو سليمة - ابراهيم عبد الحكيم - محمود البدري.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - ايزي ايميكا كثنائي - فوزي الحناوي - محمود أوكا - اسماعيل أشرف.

خط الهجوم: محمد النجيلي.

فيما تضم قائمة البدلاء: عمرو شعبان - محمد مصطفى - أحمد الشيخ - مهاب ياسر - عمر سافيولا - معتز محمد - يوسف عاطف - أحمد نايل - محمد حمدي زكي.

تشكيل المصري ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - محمد هاشم -عمرو سعداوي.



خط الوسط الدفاعي: محمد مخلوف - بونور موغيشا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر - منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: محمد شحاتة - حسن علي - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - محمود حمادة - أحمد القرموطي - ميدو جابر - عمر الساعي - كريم بامبو.

ترتيبةالمصري وحرس الحدود

ويحتل فريق المصري الترتيب الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 4 نقاط من تحقيق فوز وتعادل وهزيمة.

