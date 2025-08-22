موعد الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، و10 محظورات للدعاية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة الصمت الدعائي في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد تصويت المصريين في الداخل والخارج بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

ويُجرى تصويت الإعادة للمصريين في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس الجاري بينما يتم تصويت الإعادة داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس 2025.

موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 4 سبتمبر

ومن المقرر أن يتم الفصل في التظلمات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخميس 4 سبتمبر 2025.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

​​​​​​مدة الدعاية والصمت الدعائي

وبدأت الدعاية الانتخابية في جولة لإعادة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، وتُحظر الدعاية خارج هذه المواعيد.

ثالثا: الحد الأقصى للإنفاق

الفردي: 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.

القائمة (13 مقعدًا): 2,167,000 جنيه، وفي الإعادة 867,000 جنيه.

القائمة (37 مقعدًا): 6,167,000 جنيه، وفي الإعادة 2,467,000 جنيه.

رابعا: التبرعات

تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع جواز تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد على 5% من الحد الأقصى.

ويحظر تلقي تبرعات تزيد على ذلك، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات.

خامسا: جهات التبرع المحظورة

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم من:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم فيه شخص مصري أو أجنبي.

شخص طبيعي أجنبي.

سادسا: الحساب البنكي

يشترط فتح حساب بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي أو مصر أو بمكاتب البريد لإيداع الأموال والتبرعات، والإنفاق منه حصرا، مع إخطار اللجنة المختصة بأوجه الإنفاق خلال 24 ساعة.

سابعا: واجبات البنك والمترشح

على البنك أو البريد والمترشح إخطار اللجنة المختصة أولًا بأول بما يتم في الحساب خلال 24 ساعة.

ثامنا: ضبط الحسابات

يلتزم المترشح بإمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، مع بيان التبرعات وأوجه الإنفاق، وإبلاغ اللجنة يوميًا بما يتم تسجيله. ويجب تقديم بيان ختامي بعد انتهاء الحملة الانتخابية يتضمن جميع المبالغ ومصادرها وأوجه إنفاقها.

تاسعا: استخدام الإعلام

للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين. وتلتزم الجهات المعنية بإتاحة الفرص وإخطار الهيئة بأي مخالفات.

عاشرا: محظورات الدعاية

يحظر أثناء الدعاية:

التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو عنصرية أو تحض على الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد به.

استخدام الممتلكات والمباني العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات.

إنفاق الأموال العامة أو أموال الجمعيات أو شركات القطاع العام.

الكتابة على جدران المباني.

تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية.

حادي عشر: استغلال الوظيفة العامة

يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا الاشتراك في الدعاية للتأثير في نتيجة الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص.

