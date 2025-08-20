وفاة سيدة بأوسيم بعد سقوطها من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية

شهدت محافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث فقدت سيدة حياتها بعد سقوطها من الطابق الثاني لأحد العقارات في أوسيم، عقب احتجازها داخل شقتها على يد زوجها نتيجة خلافات أسرية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع الحادث، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الواقعة، حيث أكدت التحريات الأولية أن خلافات أسرية بين الضحية وزوجها أدت إلى احتجازها داخل الشقة، وغلق الباب عليها، وعندما حاولت الخروج عبر النافذة، تعرضت للسقوط مباشرة، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وتم التحفظ على الزوج لاستجوابه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث لمعرفة كافة ملابساته.

