خارج الحدود

المبعوث الأمريكي توم باراك يتطاول على الصحفيين اللبنانيين: تثيرون فوضى كالحيوانات (فيديو)

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، فيتو

أثار المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك عاصفة من الانتقادات خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، بعدما خاطب الصحفيين بعبارات وُصفت بأنها مهينة، إذ قال: "في اللحظة التي يصبح فيها الأمر فوضويًا بهذا الشكل الحيواني سأغادر".

 

موجة غضب في لبنان بسبب توماس باراك

هذه التصريحات التي أطلقها توماس باراك أثارت موجة غضب في الأوساط الإعلامية اللبنانية، حيث سارعت نقابة محرري الصحافة إلى إصدار بيان طالبت فيه باراك بتقديم اعتذار علني، معتبرة ما صدر عنه "خارجًا عن أصول اللياقة والدبلوماسية"، ومخالفًا للأعراف المتبعة في التعامل مع الصحفيين.

شاهد الفيديو من هنا

أزمة دبلوماسية بين لبنان وأمريكا

ويرى مراقبون أن الواقعة قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية صغيرة، خصوصًا في ظل حساسية العلاقة بين واشنطن وبيروت في الملفات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن أي توتر إضافي قد ينعكس سلبًا على مساعي واشنطن في لعب دور الوسيط بالمنطقة.

