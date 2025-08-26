المبعوث الأمريكي توم باراك يتطاول على الصحفيين اللبنانيين: تثيرون فوضى كالحيوانات (فيديو)

أثار المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك عاصفة من الانتقادات خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، بعدما خاطب الصحفيين بعبارات وُصفت بأنها مهينة، إذ قال: "في اللحظة التي يصبح فيها الأمر فوضويًا بهذا الشكل الحيواني سأغادر".

موجة غضب في لبنان بسبب توماس باراك

هذه التصريحات التي أطلقها توماس باراك أثارت موجة غضب في الأوساط الإعلامية اللبنانية، حيث سارعت نقابة محرري الصحافة إلى إصدار بيان طالبت فيه باراك بتقديم اعتذار علني، معتبرة ما صدر عنه "خارجًا عن أصول اللياقة والدبلوماسية"، ومخالفًا للأعراف المتبعة في التعامل مع الصحفيين.

شاهد الفيديو من هنا

أزمة دبلوماسية بين لبنان وأمريكا

ويرى مراقبون أن الواقعة قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية صغيرة، خصوصًا في ظل حساسية العلاقة بين واشنطن وبيروت في الملفات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن أي توتر إضافي قد ينعكس سلبًا على مساعي واشنطن في لعب دور الوسيط بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.