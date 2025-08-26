بعد اعترافه، حبس المتهم بقتل عشيقته بسبب تناولها المخدرات بدونه

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مقتل فتاة علي يد عشيقها، بعدما انهال عليها ضربا بعدما تناولت جرعة مخدر بمفردها كان اشتراها لتعاطيها معا، وعاونه صديقه في نقل الجثة، في منطقة بولاق الدكرور.

وكلفت النيابة بعرض جثة المتوفاة علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير وافي عن سبب الحادث، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم الأول أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، حيث تقيم برفقته في شقته وأنهما يتعاطيان المواد المخدرة، ويوم الجريمة قام بشراء مخدرات ليتعاطاها سويا إلا أنه فوجئ بها تناولت جرعة المخدرات كاملة بمفردها ما أثار غضبه وانهال عليها ضربا بـ"شومة" حتى فوجئ بمقتلها.

وأضاف المتهم أنه فكر في طريقة للتخلص من الجثة خشية اكتشاف أمره، فاستعان بصديقه وقاما بوضعها داخل جوال وحملاها على دراجة نارية وألقياها بجوار سور الطريق الدائري.

العثور على جثة بالجيزة

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة بجوار سور الدائري بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن عشيقها وراء قتلها بعدما انهال عليها ضربا بعدما تناولت جرعة مخدر اشتراها بمفردها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ أهالي منطقة بولاق الدكرور بالعثور على جثة فتاة بجوار سور الطريق الدائري، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص ملابسات البلاغ.

وتبين العثور على جثة فتاة ثلاثينية مصابة بعدة إصابات وملفوفة في جوال، وتم تشكيل فريق بحث الذي توصل من خلال جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية الفتاة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عشيق المجني عليها عاطل وعاونه صديقه في التخلص من الجثة بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

