حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل سيدة ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سيدة ببولاق الدكرور، على خلفية خلاف حول تعاطي المواد المخدرة، واستعان المتهم الأول بصديقه للتخلص من جثتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة السيدة أسفل الطريق الدائري ببولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكورى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن العاطل أنهى حياة المجني عليها بمسكنه بعد خلاف على تعاطي المخدرات، حيث فوجئ بتعاطيها نصيبه من المخدر، مما دفعه للاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الأول، واعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة بعد وضعها في جوال وإلقائها أسفل الطريق الدائري، تم ضبط المتهم الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.