حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل سيدة ببولاق الدكرور

حبس عاطلين 4 أيام
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سيدة ببولاق الدكرور، على خلفية خلاف حول تعاطي المواد المخدرة، واستعان المتهم الأول بصديقه للتخلص من جثتها.

ضبط 3 أطنان دقيق مجهول المصدر و144 كيلو دجاج فاسد ببورسعيد

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لص العمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة السيدة أسفل الطريق الدائري ببولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكورى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن العاطل أنهى حياة المجني عليها بمسكنه بعد خلاف على تعاطي المخدرات، حيث فوجئ بتعاطيها نصيبه من المخدر، مما دفعه للاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم الأول، واعترف بارتكاب الواقعة، وأوضح أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة بعد وضعها في جوال وإلقائها أسفل الطريق الدائري، تم ضبط المتهم الثاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

