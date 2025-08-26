تحالف تطوير حدائق الحيوان: الانتهاء من إجراءات استيراد 362 حيوان من الخارج

أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسلامتها وفقًا للبروتوكولات العالمية المعتمدة.

وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة، أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة. بعض الحالات كانت قابلة للعلاج، بينما أخرى مصابة بأمراض معدية لا يمكن شفاؤها مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترف بها عالميًا حفاظًا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية، وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بعد اعتماده للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها.

ومن جانبه وجّه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، حيث استمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها.

كما تم التأكيد على أن أي قرار يتعلق بالتخلص من الحيوانات لا يتم إلا بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها المباشر.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا جديدا من الخارج، بالإضافة إلى دعم حدائق الحيوان بالمحافظات بالحيوانات التابعة لوزارة الزراعة من فائض حديقة حيوان الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.