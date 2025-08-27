81.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 81.1 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.7 % والعرب على 3.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.165,6 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 11.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 % وسجل العرب 5.6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 75 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.172,0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام. نسبة 1.81 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.15 % والعرب على 2.3 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.464 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 35358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 43474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 15889 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14322 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وانخفض رأس المال السوقي بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.485 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وثبت مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 35810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 43957 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14375 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3598 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 35811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 44007 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 16094 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10708 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14341 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3598 نقطة.

