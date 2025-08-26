أطباء بلا حدود: الاحتلال يعرقل وصول الفلسطينيين إلى المياه بغزة

قالت أطباء بلا حدود في بيانها الصادر: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى المياه في غزة.



وأضافت أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء: لا يمكننا تقبل خطر تحول مواقع توزيع المياه في غزة إلى ساحات مجازر.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن بين الشهداء 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام جرى استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب نقاط للتحكم بالمساعدات وسط وشمال القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 75 شهيدا و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدا و158,629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

