فاينانشيال تايمز: الولايات المتحدة تعرض دعما جويا واستخباراتيا لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، في تقرير جديد نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة تدرس خطة لتقديم دعم جوي واستخباراتي متواصل لأوكرانيا، حتى بعد انتهاء الحرب الدائرة مع روسيا، في إطار التزام واشنطن بضمان أمن كييف على المدى الطويل.

مظلة حماية جوية واستخباراتية أمريكية لأوكرانيا

بحسب التقرير، فإن الدعم الأمريكي المقترح يشمل توفير مراقبة جوية مستمرة عبر طائرات استطلاع ومسيّرات متطورة، إمداد أوكرانيا بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل صور الأقمار الصناعية واعتراض الاتصالات، تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوكرانية لتفادي أي خروقات مستقبلية من الجانب الروسي.

التزام أمريكي أمام أوكرانيا بعد الحرب

المصادر أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في ضمان عدم ترك أوكرانيا وحيدة بعد انتهاء القتال، على غرار التجربة الأمريكية في دعم بعض الحلفاء بعد النزاعات، بما يحافظ على النفوذ الغربي في المنطقة.

تأثيرات على العلاقة مع موسكو

خبراء حذروا من أن أي ترتيبات أمنية أمريكية طويلة الأمد في أوكرانيا قد تُنظر إليها في موسكو على أنها تهديد مباشر للأمن الروسي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر بين واشنطن والكرملين حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

خيارات كييف المستقبلية

تسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية ملموسة لتعويض تأخر انضمامها إلى حلف الناتو، فيما يُعد العرض الأمريكي الأخير بمثابة شبكة أمان استراتيجية يمكن أن تمنحها قدرة أكبر على إعادة الإعمار دون الخوف من هجوم جديد.



