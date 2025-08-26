أول تعليق من توفيق عبد الحميد بعد حل أزمة عداد مياه شقة الإسكندرية (فيديو)

أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وأنه تم حل أزمة عداد المياه الخاص بشقته فى الإسكندرية.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية "النهار": " بقالي 15 سنة مخاصم شقة الإسكندرية ولا أتواجد فيها، نهائيا، بسبب ظروفي الصحية خاصة وانى أجلس على كرسى متحرك، وفوجئت بأن مندوب شركة المياه حرر غرامة بـ 20 ألف جنيه، وشعرت أن الدنيا مقلوبة على دماغي، فقولت أكتب منشور على الفيس بوك لعلي أجد من يساندني فى حل المشكلة، وبالفعل تم حل المشكلة".



وعن حالته الصحية، كشف الفنان توفيق عبد الحميد، أنه سيدخل مرحلة العلاج الطبيعي قريبا تأهيلا واستعداد لتقديم عمل مسرحي على المسرح القومي، وعنوان المسرحية أغنية البجع.



إنهاء أزمة عداد توفيق عبدالحميد

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، أنهت أزمة إزالة عداد المياه الخاص بشقة الفنان توفيق عبد الحميد في منطقة العصافرة شرق المحافظة.



وقام مسئولو الشركة وفنييها بالتوجه إلى شقة الفنان توفيق عبد الحميد، وإعادة العداد مرة أخرى مع إجراء تحقيق في الواقعة وملابساتها وأحقية الشركة في إزالة العداد من عدمه.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، على إنهاء الأزمة تماما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة من جانب الشركة، وتفهم الفنان توفيق عبد الحميد الأمر جيدا.

وكانت "فيتو" نشرت وقائع أزمة الفنان توفيق عبدالحميد بعد إزالة عداد المياه لشقة يملكها في محافظة الإسكندرية.

