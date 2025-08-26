الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق من توفيق عبد الحميد بعد حل أزمة عداد مياه شقة الإسكندرية (فيديو)

توفيق عبد الحميد،
توفيق عبد الحميد، فيتو
ads

أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وأنه تم حل أزمة عداد المياه الخاص بشقته فى الإسكندرية. 


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، المذاع على فضائية "النهار": " بقالي 15 سنة مخاصم شقة الإسكندرية ولا أتواجد فيها، نهائيا، بسبب ظروفي الصحية خاصة وانى أجلس على كرسى متحرك، وفوجئت بأن مندوب شركة المياه حرر غرامة بـ 20 ألف جنيه، وشعرت أن الدنيا مقلوبة على دماغي، فقولت أكتب منشور على الفيس بوك لعلي أجد من يساندني فى حل المشكلة، وبالفعل تم حل المشكلة".

 


وعن حالته الصحية، كشف الفنان توفيق عبد الحميد، أنه سيدخل مرحلة العلاج الطبيعي قريبا تأهيلا واستعداد لتقديم عمل مسرحي على المسرح القومي، وعنوان المسرحية أغنية البجع.


إنهاء أزمة عداد توفيق عبدالحميد 

وكانت  شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، أنهت أزمة إزالة عداد المياه الخاص بشقة الفنان توفيق عبد الحميد في منطقة العصافرة شرق المحافظة. 


وقام  مسئولو الشركة وفنييها بالتوجه إلى شقة الفنان توفيق عبد الحميد، وإعادة العداد مرة أخرى مع إجراء تحقيق في الواقعة وملابساتها وأحقية الشركة في إزالة العداد من عدمه.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، على إنهاء الأزمة تماما واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة من جانب الشركة، وتفهم الفنان توفيق عبد الحميد الأمر جيدا.

وكانت "فيتو" نشرت وقائع أزمة الفنان توفيق عبدالحميد بعد إزالة عداد المياه لشقة يملكها في محافظة الإسكندرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان توفيق عبد الحميد الاسكندرية شركة مياه الإسكندرية محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

الكلاب تستمتع بمياه البحر في الإسكندرية بعد غلق الشواطئ (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع وفد بيروت العربية سبل التعاون المشترك

حل أزمة عداد مياه شقة الفنان توفيق عبد الحميد بالإسكندرية (صور)

رسالة حزينة من توفيق عبد الحميد للإسكندرية، ما القصة؟

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads