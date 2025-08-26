الأربعاء 27 أغسطس 2025
المفوضية الأوروبية: قدمنا 170 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية:  اليوم الثلاثاء،  ان  إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الصراع بلغ نحو 170 مليار يورو، منها 60 مليار يورو للأسلحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي تزويد كييف بمليوني قذيفة بحلول نهاية العام.

وقالت  المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر في إحاطة إعلامية في بروكسل: نقدم دعما كبيرا لأوكرانيا. حتى الآن، بلغ حجم مساعداتنا المقدمة لها ما يقارب 170 مليار يورو، بما في لك خصصنا أيضا ما يقرب من 60 مليار يورو لتوريدات الأسلحة، لا سيما من خلال صندوق السلام الأوروبي. أما بالنسبة لمليوني قذيفة عيار 155 مم، فمن المقرر تسليمها بحلول نهاية عام 2025".

وأشارت هيبر أيضا إلى أنه منذ بداية الأعمال القتالية، تلقى 80 ألف عسكري أوكراني تدريبات في دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية، قالت المتحدثة إنه تتم مناقشة هذه القضية حاليا من قبل مستشاري الأمن القومي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن روسيا أعلنت في وقت سابق، أنها ترفض بشكل قاطع أن يقدم الغرب ضمانات أمنية لأوكرانيا إذا كانت مبنية على منطق عزل روسيا ومواجهتها.

