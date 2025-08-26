الإعدام للمتهم بإنهاء حياة شاب بمساعدة خطيبته وصديقه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة شاب بمساعدة خطيبته وصديقه، بعد قيام المجنى عليه بتهديد خطيبته بنشر صور ومقاطع مرئية، خادشة للشرف تحصل عليها إثر علاقة عاطفية سابقة بين المجنى عليه وخطيبته بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

جاء الحكم عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات لـ "أميرة.م.ر.م" قاصر 17 سنة، وعامين لصديق المتهم الأول "محمد.أ.ع.م" قاصر 16عاما.

هيئة المحكمة لنظر القضية

صدر الحكم الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة

قرار إحالة القضية للمحاكمة الجنائية

وكان المستشار فخري البسيوني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد أحال كلا من " أميرة.م.ر.م" قاصر 17 سنة محبوسة، وخطيبها "أحمد.م.إ.ح.م" 21عاما محبوس، "محمد.أ.ع.م" قاصر 16 سنة محبوس، الى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 12843 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 953 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة لأنهم بتاريخ 2025/3/1، المتهمان الأولى والثاني، بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أداة "قطعة حديدة موضوع الاتهام التالي" واستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها، وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني "خطيب المتهمة الأولى" بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له ضربة بتلك الأداة استقرت بالرأس حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة للشد من أزره، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإحراز أداة "قطعة حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن قام بنقل جثمان المجني عليه من محل ارتكاب الجريمة مسكن المتهمة الأولى، وإخفائه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلي أنه علي إثر قيام المجني عليه بتهديد المتهمة الأولي بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف خاصة بها سبق وأن تحصل عليها إثر علاقة عاطفية سابقة بينهما، قامت المتهمة الأولي بالاتفاق مع المتهم الثاني "خطيبها" علي قتل المجني عليه فاستدرجته المتهمة الأولي لمسكنها علي إثر رغبتها في إقامة علاقة جنسية غير شرعية معه، وبالوصول فوجئ بقيام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة قطعة حديدة بأن كال له ضرية بتلك الأداة استقرت بالرأس محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ثم استعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لنقل جثمان المجني عليه من مسكن المتهمة الأولى، وإخفائه وأعزى قصد المتهمين الأولي والثاني إزهاق روح المجني عليه.

وقد ثبت بتقارير الصفة التشريحية أنه بفحص وتشريح جثمان المجني عليه "إسلام سعد مصطفي عبد الرحمن" تبين وجود حالة إصابة رضية حيوية حديثة بيمين الرأس عبارة عن جرح رضي بصيوان الأذن اليمني أسفله تبين وجود كسر متفتت بعظام الرأس لما نجم عنها من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بسطح، وجوهر المخ أدي إلى فشل المراكز الحيوية العليا به وهبوط حاد بالدورة الدموية، والتنفسية انتهي بالوفاة.

