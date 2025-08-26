وزير العمل يسلم 97 شهادة لخريجي دورات التدريب المجانية في مجالات الخدمات البترولية

سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، 97 شهادة تدريب كدفعة جديدة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وكان في استقبال الوزير، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، وبحضور المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد.

وقال إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني،وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزاره من خلاله 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات: مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص.

ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر قبل الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،بهدف إعداد جيل من المهندسين،و الفنيين المتخصصين،الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي، بقاعات ومعامل الشركة، عن طريق منحة مجانية بالكامل، مدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، يحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل.

