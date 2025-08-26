الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يسلم 97 شهادة لخريجي دورات التدريب المجانية في مجالات الخدمات البترولية

وزير العمل
وزير العمل
ads

سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، 97 شهادة تدريب كدفعة جديدة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية. 

وكان في استقبال الوزير، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، وبحضور المهندس  أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد. 

 

وقال إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني،وگأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزاره من خلاله  600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في  التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات: مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدرب لكل تخصص.

 

ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر قبل الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، حيث اتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،بهدف إعداد جيل من المهندسين،و الفنيين المتخصصين،الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي، بقاعات ومعامل الشركة، عن طريق منحة مجانية بالكامل، مدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، يحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس كريم بدوي وزير البترول منظومة التدريب المهنى

مواد متعلقة

وزارة العمل: البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" وتقديم الحماية والدعم لعمال الدليفري

وزير العمل: مفيش حاجز بيني وبين المواطن وبرد على كومنتات الفيس بوك بنفسي (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads