ضبط مصنعين لإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على مختلف أماكن بيع وتداول جميع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أنه تم ضبط مصنعين لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص ومجهولة المصدر بتمي الأمديد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وتصنيع المنتجات بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع الغش التجاري بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

ضبط مكانين غير مرخصين يقومان بإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر

وفوقاد علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة تموين الدقهلية، والمهندس سامي رزق، مدير صيانة الحبوب الدقهلية، حملة تفتيش مفاجئة بتمي الأمديد، أسفرت عن ضبط مكانين غير مرخصين يقومان بإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء شركات كبرى مثل "موبيل" و"شل"و"التعاون"، في محاولة لتضليل المواطنين.

ضبط2 طن زيوت مجهولة المصدر

وقامت الحملة بضبط، 2 طن زيوت مجهولة المصدر، و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، و1000 استيكر بشعارات الشركات، وماكينة تغليف ولصق الأغطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

