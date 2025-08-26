مزايا خفض الفائدة في مصر على القطاعات الاقتصادية والاقتراض

ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماعات البنك المركزى المصرى وسط توقعات كبيرة بخفض كبير لأسعار الفائدة.

الاجتماع الذى يحل فى الـ25 من أغسطس الشهر الجارى يعلق عليه امال كبيرة من الخبراء والاقتصاديين لخفض الفائدة خاصة فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

وتساهم الفائدة المنخفضة فى تحقيق بعض المزايا والفوائد الاخرى وانتعاش قطاعات اقتصادية اخرى مثل البورصة وقطاعات الانتاجية والذهب.

مزايا خفض الفائدة

وتتعدد فوائد انخفاض أسعار الفائدة هو بمثابة إشارة انطلاق لسباق جديد في عالم المال والأعمال. فمن جهة، قد يشجع هذا الانخفاض على زيادة الاقتراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

يساهم الخفض في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

ارتفاع العقارات والنمو

وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، مما قد يجعل من الصعب على البعض المشاركة في هذا النمو.

خفض الفائدة وأسعار الذهب

يزيد خفض الفائدة من زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كاستثمار وملاذ وهو ما يجعل المبيعات ترتفع.

توقعات خبراء الاقتصاد

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح: أتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.



وتابع فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.

وأضاف أن هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويؤشر إلى بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار. كما أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي اللافت أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة.

واستكمل أبو الفتوح حديثه بأن هذا الهامش يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة، دون أن يشكل ذلك تهديدًا لمستهدف استقرار الأسعار.

وأشار إلي أن خفض أسعار الفائدة، في حال تم، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي فمن جانب، يخفف القرار من كلفة التمويل على القطاع الخاص، وهو ما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.



وعلى صعيد الأسعار، لا تزال وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

