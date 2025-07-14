فضل شاكر يتصدر تريند اليوتيوب بـ "كيفك ع فراقي"

عاد المطرب فضل شاكر، لتصدر تريند اليوتيوب من جديد بأغنية “كيفك ع فراقي”، والتي وصلت مشاهداتها لـ 11 مليون مشاهدة.

على الجانب الآخر، نجح الفنان اللبناني، فضل شاكر، في تحقيق رقم قياسي جديد، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك بأغنيته الجديدة “الحب وبس”، والتي وصلت لـ8 ملايين مشاهدة.

أغنية “الحب وبس”، كلمات وألحان: جمانة جمال، توزيع: حسام صعبي، وتصدرت الأغنية الترتيب الرابع عبر موقع “اليوتيوب”.

وتقول كلمات أغنية “الحب وبس”: “مكسوف واتداري وأنا قايدة ناري قرب أنا شاري.. ينته أنا والحب وبس، ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن الي في قلبي ولا مرة اتحس، مكسوف واتداري وأنا قايدة ناري قرب أنا شاري، أنت أنا والحب وبس..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب وكان لكن يلي في قلبي ولا مرة اتحس، تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك أنت، شايف الدنيا بحالها بكوم والتاني أنت، مبئتش اتحمل وجع ولوم داويني أنت، غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني أنت”.

وحقق الفنان فضل شاكر نجاحا كبيرا منذ انطلاقه وعلى امتداد مشواره الفني.

وبالرغم من أنه عرف واشتهر بأغنياته الرومانسية إلا أن فضل شاكر عاش محطات عديدة من المعاناة في حياته، ولقد قدمت منصة شاهد دراما وثائقية تكشف ملامح من مشواره وتفاصيل من المعاناة التي عاشها في حياته ومشواره الفني وحملت هذه الدراما الوثائقية اسم “يا غايب”.

عدد حلقات الدراما الوثائقية ياغايب

الدراما الوثائقية يا غايب التي تكشف جوانب من حياة الفنان فضل شاكر مكونة من 9 حلقات ومواعيد عرضها من الأحد إلى الخميس على منصة شاهد.

الدراما الوثائقية يا غايب

“يا غايب” هو نوع من الدراما الوثائقية، وتعد تجربة خاصة، حيث يحكي فضل شاكر خلالها قصته بنفسه، ويعود من خلاله إلى الواجهة الإعلامية بصوته وحكايته.

وقد أُحيط العمل بسرية تامة خلال فترة التحضير التي استمرت عامًا ونصف، ويشارك في العمل عدد من الممثلين لتجسيد مراحل مختلفة من حياة فضل، أبرزهم الفنان الأردني عماد المحتسب، الذي يؤدي دور فضل في شبابه بسبب الشبه الكبير بينهما، بالإضافة إلى ظهور طفل يجسد فترة الطفولة.

ويتناول العمل مسيرته منذ الطفولة وحتى قرار اعتزاله الفن، مرورًا بمحطات الشهرة، الحب، الغياب، والجدل الذي أحاط باسمه لسنوات.

“يا غايب” يثير جدلا واسعا

وكان إعلان منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC عن موعد عرض الدراما الوثائقية "يا غايب" عن الفنان اللبناني فضل شاكر قد أثار جدلًا كبيرًا على الساحة الفنية العربية واللبنانية، خاصة بعد شائعات عن صدور عفو عن أحكام السجن الطويلة ضده بتهمة القتال ضد الجيش اللبناني.

ومنعًا لتغذية الشائعات خرج نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، عن صمته ليتحدث بوضوح حول التطورات القانونية المتعلقة بوالده.

وأكد محمد أن الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني صحيحة، وأن الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن يعود إلى عام 2018، غير أنه لم ينل التغطية الإعلامية التي يستحقها في حينه، على حد قوله.

وفي تسجيل مصور نشره محمد عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قال: "أولًا، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل من تواصل وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة".

وأشار محمد إلى أن فضل شاكر يواجه حاليًّا اتهامًا جديدًا لا علاقة له بالقضية السابقة، يتمثل بادعاءات تتعلق بسلب أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أمريكي.

واعتبر محمد أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية"، بحسب تعبيره.

وأضاف قائلًا: "نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة قادمة يكون فيها القرار القضائي بعيدًا عن التسييس والتأثيرات الخارجية".

وفي ختام حديثه، وجّه محمد تحية للجيش اللبناني، مشددًا على أنه "يعلم تمامًا ببراءة والده من هذه التهم"، كما وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، قائلًا: "نتمنى أن يعود العدل والاستقرار إلى لبنان في عهدكم".

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