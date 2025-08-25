الصور الأولى لأنغام رفقة نجليها بعد عودتها إلى مصر

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع الفنانة أنغام بنجليها عمر وعبد الرحمن، وذلك عقب عودتها إلى مصر قادمة من ألمانيا التي قضت بها قرابة الشهر في رحلة علاج قاسية.

وأعلن الإعلامي محمود سعد عن عودة المطربة أنغام إلى مصر، قادمة من مدينة ميونخ الألمانية، بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر.

وكتب سعد منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "من الطائرة على أرض مصر، سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

وكان الإعلامي محمود سعد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها المطربة أنغام، منذ بدايتها حتى الآن، وقال سعد خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كل ما أقوله عن أنغام من معلومات يكون دائما مصدرها المطربة نفسها أو مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول فعلا دا اللي حصل، لذلك هذه الأخبار صحيحة وليس هناك مجال أن تكون مزيفة أو غير صحيحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.