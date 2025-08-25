الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الصور الأولى لأنغام رفقة نجليها بعد عودتها إلى مصر

أنغام
أنغام

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع الفنانة أنغام بنجليها عمر وعبد الرحمن، وذلك عقب عودتها إلى مصر قادمة من ألمانيا التي قضت بها قرابة الشهر في رحلة علاج قاسية.

وأعلن الإعلامي محمود سعد عن عودة المطربة أنغام إلى مصر، قادمة من مدينة ميونخ الألمانية، بعد رحلة علاج استغرقت قرابة الشهر.

وكتب سعد منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "من الطائرة على أرض مصر، سمعت صوت أنغام وقلت لها حمد الله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

وكان الإعلامي محمود سعد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تمر بها المطربة أنغام، منذ بدايتها حتى الآن، وقال سعد خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "كل ما أقوله عن أنغام من معلومات يكون دائما مصدرها المطربة نفسها أو مديرة أعمالها وبيكون جنبها أنغام وبسمعها بتقول فعلا دا اللي حصل، لذلك هذه الأخبار صحيحة وليس هناك مجال أن تكون مزيفة أو غير صحيحة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام أخبار الفنانة انغام انغام المطربة

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads