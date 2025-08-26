الثلاثاء 26 أغسطس 2025
صوت "سينما الخميس" عندما يصمت، رحيل الإعلامي المغربي علي حسن

الإعلامي المغربي
الإعلامي المغربي علي حسن، فيتو

رحل عن دنيانا مساء أمس الإثنين الإعلامي المغربي البارز علي حسن، مُقدّم البرنامج الفني الشهير "سينما الخميس"، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، ترك خلالها بصمة لا تُمحى في المشهد الإعلامي المغربي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان والمخرج المغربي محمد نظيف عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حيث كتب: "خبر مُحزن، علي حسن غادرنا هذا الصباح، كان ركيزة حقيقية في عالم التلفزيون والإذاعة، وترك بصمته على أجيال مُتعاقبة".

 

ووفق المركز السينمائي المغربي، فإن الراحل كان يحمل الاسم الحقيقي محمد الوالي، واشتهر فنيًّا باسم "علي حسن"، وقد بدأ مسيرته المهنية منتصف ستينيات القرن الماضي داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المغربي، المعروفة اليوم بـ"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، وشغل خلالها مناصب متعددة كمُقدم أخبار، ومنتج ومُقدم لبرامج فنية، خاصة خلال الفترة من 1969 إلى 1987.


ولم تقتصر مسيرة الراحل على الإعلام المرئي والمسموع، بل امتدت إلى التمثيل السينمائي، حيث شارك في عدد من الأفلام المغربية البارزة، من بينها: "ابن السبيل" للمخرج محمد عبد الرحمن التازي، و"أفغانستان لماذا؟" لعبدالله المصباحي، و"الأحرار" لإسماعيل فروخي، إلى جانب مشاركات أخرى.

وشهدت مسيرته المهنية حضورًا مميزًا في مجال دبلجة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية المغربية إلى اللغة الفرنسية، وقدم صوته للتعليق على العديد من الأفلام الوثائقية، مما أضفى على أعماله طابعًا فنيًّا خاصًّا.

وشغل علي حسن منصب مستشار لدى وزير الاتصالات المغربي في الفترة ما بين 1998 و2000، كما كان عضوًا في لجنة تحكيم لأحد المهرجانات السينمائية الوطنية، في تجسيد لاهتمامه المتواصل بالشأن الثقافي والفني في البلاد، ليفقد الإعلام المغربي برحيله أحد أعمدته البارزين، ممن أسهموا في صقل هوية الإعلام الوطني، وتركوا أثرًا يتوارثه أجيال من المهنيين والمشاهدين على حد سواء.

