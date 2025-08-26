الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك مع فاركو

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، 3 مباريات ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بموسمه 2025-2026.

 

الدوري المصري الممتاز 

كهرباء الإسماعيلية مع سموحة 6 مساء - أون سبورت 1 

الزمالك مع فاركو 9 مساء - أون سبورت 1 

حرس الحدود مع المصري 9 مساء - أون سبورت 2

