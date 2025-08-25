الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

درجة الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا ويسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شبورة كثيفة ورياح واضطراب حركة الملاحة، الأرصاد تحذر من ظواهر مقلقة في طقس اليوم

استمرار الموجة الحارة، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

الطقس غدا  في  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   25  ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة  37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  34 , المحسوسة 36

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة  37

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 36  , المحسوسة 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى:  37 , المحسوسة 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 43

أسوان: درجة الحرارة  30  ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا طقس الثلاثاء درجة الحراره غدا

مواد متعلقة

شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، تحذير من نشاط الرياح على هذه الشواطئ غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء

هدنة مناخية تكسر الموجات الحارة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.. أمطار رعدية بالجنوب.. وارتفاع الأمواج في هذه الشواطئ

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم، بدء انخفاض درجات الحرارة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير من نشاط للرياح على هذه الشواطئ غدا

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads