رئيس غرفة صناعة الدواء عن غش الأدوية: مصر أقل من النسب العالمية

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن بعض الأصناف الدوائية المستوردة تشهد نقصًا في السوق نتيجة وجود اختلافات في تسعيرها، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات جارية بين الجهات المعنية لحل هذه الأزمة وضبط الأسعار بما يضمن توافر الدواء للمواطنين.



وأوضح "الليثي" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي: "بعض المستحضرات في الجهات الحكومية تعاني نقصًا محدودًا"، مؤكدًا أن الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص مستمرة لتأمين الاحتياجات وتلافي أي عجز.

غش الدواء

وفيما يتعلق بظاهرة غش الدواء، أوضح أن النسبة عالميًا تصل إلى 10%، بينما تقل في مصر عن هذه المستويات، مؤكدًا أن المبادرات الأخيرة مثل "غسيل الدواء" ساهمت في مواجهة التلاعب، حيث كان البعض يعيد تغليف أدوية منتهية الصلاحية أو يستورد منتجات من جهات غير مسجلة.



وشدد على أهمية الالتزام بشراء الدواء من الصيدليات فقط، بوصفها المنفذ القانوني والآمن الذي يخضع للمتابعة والرقابة، محذرًا من التعامل مع أي مصادر غير رسمية حفاظًا على صحة المواطنين.



وأشار إلى أن مصر تمتلك كوادر صيدلانية وعاملين في قطاع الدواء بخبرات متراكمة، لافتًا إلى أن دول الخليج العربي تستعين بشكل متزايد بهذه الخبرات في إطار نهضتها الصناعية. وقال: "هذا ليس أمرًا سلبيًا، فنحن ندعم أشقاءنا ونصدر لهم أيدٍ عاملة ماهرة".

وعن إجراءات التطوير، أكد أن الدولة المصرية وهيئة الدواء والمصانع المحلية بدأت في تطبيق طرق تسجيل جديدة للأدوية تتماشى مع المعايير العالمية، باستخدام "الملف المعتمد دوليًا"، بالإضافة إلى الاستعداد لتطبيق نظام التتبع الإلكتروني لأي وحدة دوائية منتجة، بما يعزز الرقابة على السوق.

