إيكيتيكي يحرز هدف ليفربول الثاني في شباك نيوكاسل

سجل هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 0/2، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الإثنين، على ملعب سانت جيمس بارك، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل، بالجناح السويدي أنتوني إيلانجا لقيادة خط الهجوم، في غياب مواطنه أليكسندر إيزاك.

وبدأ المكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون.

خط الهجوم: بارنيس، إيلانجا، جوردون.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

فيما ضم تشكيل الريدز بقيادة مديره الفني الهولندي أرني سلوت، كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافنبيرش، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

