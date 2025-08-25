استمرار تفعيل برامج الموهوبين والتعليم الذكي بشرق الإسكندرية

واصلت إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية الممثلة فى قسم الموهوبين والتعليم الذكى بالإدارة تنظيم برامج الحساب الذهني الماس كي، وبرنامج اللغة الإنجليزية، والدوائر الإلكترونية والحاسب الآلي والخط العربي والتربية الفنية.



وذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية، وجلال عيد مدير عام شرق ومحمود مرزوق إدارة الموهوبين وإشراف وتنفيذ قسم الموهوبين بشرق وفريق العمل بقيادة وايمن خالد رئيس القسم وطارق عبد السلام ورشا عبد الباقي.

وأكد أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين بالإسكندرية، أن هذه البرامج تجذب الموهوبين في كل المجالات وتتمشى مع ميولهم وتوجهات الوزارة.

وأشار إلى ان القسم يقوم بدعم ورعاية الموهوبين ومحاولة تطوير كل مايساهم في النهوض بمستواهم مضيفا أن ادارة شرق التعليمية تتمتع خلال المرحلة الحالية بنماذج متميزة في الابتكارات والاختراعات والبرمجة والنواحي الأدبية والفنية.

وأوضح خالد، أن إدارة شرق حققت هذا العام المركز الأول في مسابقة إبداع طموح، وحققت العام الماضي مراكز جمهورية وهذا يعد نجاحا متميزا يضاف إلى إدارة شرق.

وقال رئيس قسم الموهوبين: إن القسم يتعامل بروح الفريق الواحد وبحب طلابنا وأولياء الامور بالإضافة إلى دعم كبير وتشجيع من الافاضل مدير المديرية الراعي والدافع لكل طلابنا.

