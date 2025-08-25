الهيئة الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل

نعت الهيئة الوطنية للإعلام الإعلامي عاطف كامل الذى رحل عن عالمنا بعد مشوار حافل؛ قدم خلاله برنامجه الشهير “لو بطلنا نحلم” على شاشة التليفزيون المصري.

كما قدم المذيع الراحل عددا من البرامج الإخبارية، وشارك في تقديم برنامج صباح الخير يا مصر .

مشوار الإعلامي عاطف كامل

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إن مشوار الزميل الراحل اتسم بالمهنية والأخلاقية، وتقدمت الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته ومحبيه، ولكافة العاملين بها.

