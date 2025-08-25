الدوري الإنجليزي، جيمارايش يسجل هدف نيوكاسل الأول في ليفربول

الدوري الإنجليزي، نجح اللاعب برونو جيمارايش في نيوكاسل يونايتد الأول في ليفربو، لتصبح النتيجة 2-1 للربدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن الهواندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة نيوكاسل، والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، وفلوريان فريتس، ودومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكيتيكي، وكودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ليفربول

ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل، بالسويدي أنتوني إيلانجا لقيادة خط الهجوم، في غياب مواطنه أليكسندر إيزاك.

ويبدأ المكبايس بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فابيان شار، بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون.

رقم أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، في حال تسجيل صلاح هدفا أمام نيوكاسل، ينفرد بالمركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور، والذي يتقاسمه حاليا مع آندي كول، برصيد 187 هدفًا لكل منهما.

ويتصدر القائمة النجم الإنجليزي السابق، آلان شيرر، برصيد 260 هدفًا، ثم هاري كين (213)، وواين روني (208).

من جهة أخرى، ساهم صلاح في 18 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل (10 أهداف و8 تمريرات حاسمة).

كما أن صلاح صنع هدفًا واحدًا على الأقل، في كل من آخر 6 مباريات لليفربول ضد نيوكاسل، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك أمام خصم بعينه في تاريخ البطولة.

