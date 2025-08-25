الثلاثاء 26 أغسطس 2025
خارج الحدود

أول تعليق لـ ترامب على قصف مستشفى ناصر

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب إنه "غير سعيد بما جرى"، مشددًا على أن الوضع القائم في غزة يمثل "كابوسًا يجب وضع حد له في أسرع وقت"، وذلك في أول تعليق له على استهداف مستشفى ناصر في قطاع غزة.

 

تصريح لافت في توقيت حساس

جاء تصريح ترامب ردًا على سؤال صحفي بشأن القصف الذي استهدف المستشفى، وهو أحد أكبر المراكز الطبية في جنوب قطاع غزة وتزامن هذا الموقف مع اتساع دائرة التنديد الدولي بالهجمات التي طالت منشآت طبية ومرافق إنسانية في غزة.

 

خلفية عن استهداف مستشفى ناصر

شهد مستشفى ناصر خلال الأيام الأخيرة قصفًا إسرائيليًا عنيفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المرضى والنازحين الذين احتموا بالمكان. واعتبرت وزارة الصحة في غزة أن استهداف المستشفى "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محذّرة من كارثة إنسانية مع خروج مزيد من المستشفيات عن الخدمة.

 

ردود فعل دولية

أثار الهجوم على المستشفى موجة إدانات دولية، إذ دعت الأمم المتحدة إلى تجنيب المرافق الطبية أي استهداف، بينما طالبت منظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود بفتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وتوفير الإمدادات الطبية العاجلة.

