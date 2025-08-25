ضبط 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخصين بالمنوفية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية، في ضبط 3 أشخاص متورطين في الاعتداء على شخصين بمدينة السادات، وذلك على خلفية قيام المجني عليهما بتشويه سمعة زوجة أحد المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة إثر خلافات سابقة بزعم قيام المجنى عليهما بتشويه سمعة سيدة، مما دفع المتهمين للإقدام على التعدى عليهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

