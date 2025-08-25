الثلاثاء 26 أغسطس 2025
اقتصاد

إسلام عزام رئيسا للبورصة المصرية ومحمد الشاذلى نائبا لمدة عام

اسلام عزام
اسلام عزام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور إسلام عبدالعظيم عزام رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، وتعيين محمد محمد صبرى حسن الشاذلي نائيا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى العدد 2812 لسنة 2025.

