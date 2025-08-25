الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يدعم جهود مصر وقطر في أزمة غزة

منظمة التعاون الإسلامي،
منظمة التعاون الإسلامي، فيتو

قال البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين:ندعو مجلس الأمن لعقد جلسة بشأن العدوان على الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان الختامي: ندعم جهود مصر وقطر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، وندين تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة.
 

البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يدعم جهود مصر وقطر في أزمة غزة
 

وطالب البيان الختامي بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بـ غزة وفي مقدمتها الأونروا.
 

وتابع: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وندين بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة ونؤكد على ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظمة التعاون الإسلامي غزة مصر

مواد متعلقة

تفاصيل اللقاء بين وزيري خارجية مصر والسعودية على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بجدة

بدر عبدالعاطى يشارك فى الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads