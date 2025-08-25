قال البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين:ندعو مجلس الأمن لعقد جلسة بشأن العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان الختامي: ندعم جهود مصر وقطر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، وندين تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة.



البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي يدعم جهود مصر وقطر في أزمة غزة



وطالب البيان الختامي بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بـ غزة وفي مقدمتها الأونروا.



وتابع: نرفض تصريحات نتنياهو غير المسؤولة بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وندين بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة ونؤكد على ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة.

