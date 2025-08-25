أمين حزب الله اللبناني: المقاومة لن تتخلى عن سلاحها

أكد الأمين العام لـ حزب الله، نعيم قاسم، أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأولى في وضع خطة واضحة لاستعادة السيادة، مشددًا على أن هذا المطلب يشكل الأساس لأي رؤية وطنية مستقبلية.

دعوة إلى جلسات مكثفة

ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى عقد جلسات متتالية ومكثفة لمناقشة آليات استعادة السيادة بشكل عملي، معتبرًا أن النقاش الجدي هو السبيل لوضع لبنان على طريق الاستقلال الفعلي.

دور الجيش اللبناني والمقاومة

وشدد قاسم على أن الجيش اللبناني هو المسؤول الأول عن حماية الوطن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المقاومة تبقى عاملًا مساعدًا وداعمًا لهذه المهمة.

موقف من إسرائيل

وقال الأمين العام لحزب الله إن إسرائيل لن تتمكن من البقاء في لبنان أو تنفيذ أي مشروع توسعي، موضحًا أن المقاومة ستقف بالمرصاد لأي محاولات لفرض واقع جديد.

انتقاد قرار الحكومة

انتقد قاسم ما وصفه بـ"قرار الخطيئة" الذي اتخذته الحكومة بتجريد المقاومة من سلاحها، معتبرًا أن هذا القرار غير ميثاقي وجرى اتخاذه تحت الإملاءات الخارجية.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن حزبه لن يتخلى عن السلاح تحت أي ظرف، معتبرًا أن قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح المقاومة يفتقد إلى الشرعية والميثاقية.

مواجهة قرار سحب السلاح

شدد قاسم على أن حزب الله وحلفاءه مستعدون لمواجهة قرار تجريد المقاومة من سلاحها، مؤكدًا أن هذا القرار جاء استجابة لضغوط وإملاءات خارجية.

تراجع عن طرح "خطوة مقابل خطوة"

أوضح قاسم أنه لم يعد مطروحًا خيار "خطوة مقابل خطوة" مع إسرائيل، في إشارة إلى موقفه السابق، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن إسرائيل لا تحترم أي التزامات.

