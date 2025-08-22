الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، بشن دولة الاحتلال غارة جوية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان.

إدارة ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص هجماته في لبنان

في سياق متصل، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من دولة الاحتلال تقليص هجماتها في لبنان.

وأضاف أكسيوس: أمريكا طلبت من إسرائيل التفكير بالانسحاب من مواقعها في لبنان لدعم عملية نزع سلاح حزب الله.

وتابع أكسيوس: المبعوث الأمريكي توم براك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح ‎حزب الله، مشيرا إلي أن خطة واشنطن تشمل وقفا مؤقتا للغارات وانسحابا تدريجيا من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية.

تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء في تسليم السلاح الموجود داخل  المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة).

بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

 وقال أبو ردينة: إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت يوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

وأوضح الناطق الرسمي، بأن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما والتي عقدت في العاصمة بيروت.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الدولي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة الإحتلال لبنان بلدة دير كيفا حزب الله

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم القضاء على عنصر من حزب الله في غارة جوية بجنوب لبنان

أكسيوس: إدارة ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص هجماته في لبنان

فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان تعلق أنباء تسليم سلاحها

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب زمرد ومخدرات وشهادات ثانوية مزورة بحوزة مسافرين

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بحاجة المتوفى للدعاء والصدقات

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads