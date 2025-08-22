الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم القضاء على عنصر من حزب الله في غارة جوية بجنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، القضاء على عنصر من جماعة حزب الله بغارة على عيتا الشعب بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال: قضينا في عيتا الشعب بـ جنوب لبنان على ناشط بحزب الله كان يعمل لإعادة تأهيل بنية تحتية إرهابية.

إدارة ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص هجماته في لبنان

 قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من دولة الاحتلال تقليص هجماتها في لبنان.

وأضاف أكسيوس: أمريكا طلبت من إسرائيل التفكير بالانسحاب من مواقعها في لبنان لدعم عملية نزع سلاح حزب الله.

وتابع أكسيوس: المبعوث الأمريكي توم براك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح ‎حزب الله، مشيرا إلي أن خطة واشنطن تشمل وقفا مؤقتا للغارات وانسحابا تدريجيا من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية.

تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء في تسليم السلاح الموجود داخل  المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة).

بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

 وقال أبو ردينة: إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت يوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

وأوضح الناطق الرسمي، بأن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما والتي عقدت في العاصمة بيروت.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الدولي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله عيتا الشعب جنوب لبنان

مواد متعلقة

أكسيوس: إدارة ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص هجماته في لبنان

أنصار حزب الله يعترضون دورية لليونيفل في دير سريان جنوبي لبنان

نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الأكثر قراءة

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

محمد عبدالوهاب يدخل على خط أزمة شقيقته شيرين ومحاميها

خماسي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خدمات

المزيد

بأقل من 450 جنيهًا، أسعار علب حلوى المولد النبوي 2025

طريقة تسديد الضريبة وفقا للقانون

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات 2025.8.22

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع عبدة شجرة "الأيكة"

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads