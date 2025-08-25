اجتماع موسع لمتابعة إجراءات مأمونية محطة خورشيد وتوسعاتها

عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية "وزارة البيئة، وزارة الري، وزارة الصحة، ومحافظة الإسكندرية"، إلى جانب فرق العمل الداخلية بالشركة وفريق المأمونية بالشركة القابضة.

ياتى ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة العمل وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة،

وتناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الإجراءات التصحيحية الخاصة بمأمونية محطة خورشيد ومحطة توسيعات خورشيد، وذلك تمهيدًا لتجديد شهادات المأمونية الخاصة بالمحطتين.

وتمت مناقشة خطط التداول الآمن للصرف الصحي وآليات تطبيق معايير مأمونية تداول الحمأة، بما يضمن سلامة التشغيل وحماية البيئة والصحة العامة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تولي ملف المأمونية أولوية كبرى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الخطط التصحيحية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأشار “نافع” إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التطويرية على مستوى المحطات ومنظومة الصرف الصحي، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحسين الخدمات البيئية، وضمان بيئة صحية وآمنة للمواطن

