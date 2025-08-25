بعد انضمام مايان السيد، تعرف على قائمة نجوم فيلم وتر واحد لـ ويجز

انضمت الفنانة الشابة مايان السيد إلى قائمة أبطال فيلم “وتر واحد” والذي يعد التجربة الأولى لمغني الراب ويجز في السينما.

أبطال فيلم وتر واحد

فلم وتر واحد يقوم ببطولته: ويجز، آسر ياسين، تارا عماد، مايان ألسيد، والعمل من تأليف وإخراج علي العربي.

وكان نجم الراب ويجز، أشعل حفل النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة وذلك على مسرح "U-ARENA، بمشاركة شقيقه خالد علي، والرابر ديز توو سكيني، وعدد من مطربي الراب الشباب.

وأشعل ويجز حماس جمهوره بمجموعة من أغانيه، ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الأيام" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفوجئ جمهور الحفل بصعود الفنان آسر ياسين والنجمة تارا عماد على المسرح مع ويجز، في لحظات من المزاح وسط تفاعل الحضور.

