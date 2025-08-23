شاهد، مفاجأة آسر ياسين وتارا عماد لـ ويجز في حفله بمهرجان العلمين

أشعل نجم الراب ويجز، بمشاركة شقيقه خالد علي، والرابر ديز توو سكيني، وعدد من مطربي الراب الشباب حفل النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة وذلك على مسرح "U-ARENA".

وأشعل ويجز حماس جمهوره بمجموعة من أغانيه، ومنها أغنيات ألبومه الجديد "الأيام" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفوجئ جمهور الحفل بصعود الفنان آسر ياسين والنجمة تارا عماد على المسرح مع ويجز، في لحظات من المزاح وسط تفاعل الحضور.

وطرح ويجز أمس أولى أغنيات الألبوم الجديد بعنوان "الأيام"، والتي حظيت بتفاعل كبير عبر المنصات الرقمية، فيما ينتظر جمهوره طرح الألبوم الكامل يوم 29 أغسطس الجاري عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية.

مهرجان العلمين الجديدة

وتُقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة في الفترة من 18 يوليو حتى 29 أغسطس 2025، وذلك في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

