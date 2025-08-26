تنسيق المرحلة الثالثة 2025، قواعد احتساب درجات التظلمات في القبول بالجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يبدأ طلاب المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات 2025، تسجيل رغباتهم اليوم الثلاثاء على موقع التنسيق الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، على أن يظل التسجيل متاحًا حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني للثانوية العامة 2025، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة، 205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم)، و160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

ومع ظهور نتائج تظلمات الثانوية العامة 2025، بدأ الطلاب في التساؤل عن قواعد احتساب الدرجات الإضافية للقبول بالجامعات في التنسيق خاصة قبل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، وهو ما نستعرضه في السطور القادمة.

قواعد قبول الطلاب في حالة احتساب درجات إضافية بالجامعات 2025

حدد القرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي رقم 1177، قواعد قبول الطلاب في حالة احتساب درجات إضافية من خلال التظلمات، وجاءت القواعد كالتالي:

بالنسبة للطلاب الذين يحصلون على زيادة درجات في امتحانات الشهادات الثانوية الحاصلين عليها:

أولًا: يتم مخاطبة الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن بما يتضمن مراعاة أن يكون تقديم تظلمات الطلاب وظهور نتيجة هذه التظلمات لا يتعدى شهرين من تاريخ صدور نتيجة الشهادات الثانوية المصرية.

ثانيًا: في حالة ورود تعديلات جديدة في درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقًا لمجموع درجاتهم الجديد، مع مراعاة ترتيب رغباتهم الأصلية المدونة ببرنامج التنسيق الإلكتروني، ويطبق ذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة والمعادلة والفنية.

ثالثًا: بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية يتم تعديل ترشيحهم بناءًا على المجموع الأعلى طبقًا لرغباتهم الأصلية وإخطار الكلية الجديدة ورفع أسمائهم من الترشح الأول.

رابعًا: بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية وكان المجموع الجديد ينقلهم من مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني إلى مرحلة أعلى يتم فتح كتابة رغبات جديدة لهم وإعادة ترشيحهم وإخطار الكليات أو المعاهد بترشيحهم ورفع أسمائهم من الترشح الأول.

خامسًا: يقوم مكتب التنسيق بتثبيت ترشيح من يرغب منهم بشرط تقدم الطالب بطلب رسمي بذلك خلال 15 يوم (خمسة عشر يومًا) من تاريخ تعديل ترشيحه بناءًا على زيادة الدرجات، وفي حالة عدم تقدم الطالب بطلب لاستمراره في الكلية الأصلية المرشح لها من قبل بعد ذلك موافقة على الكلية الجديدة التي تم تعديل ترشيحه إليها بناءًا على زيادة الدرجات.

سادسًا: إذا وردت زيادة درجات لطالب بعد بدء الدراسة بالكليات والمعاهد لا يتم إعادة ترشيحهم إلا بناءًا على تقديم طلب إلى مكتب التنسيق، وتطبق على من يطلب منهم نفس القواعد في رابعًا وخامسًا لمن يتقدم لإعادة ترشيحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.