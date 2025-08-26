مع قرب انتخابات النواب، تعرف على الدوائر الجديدة بعد تعديل قانون المجلس

تشير التوقعات إلى أنه من المقرر أن يشهد الشهر المقبل، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاقتراع، في انتخابات مجلس النواب 2025.

تنسيق الأحزاب السياسية استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025

ومن المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب 2025 في شهر أكتوبر المقبل، يأتي ذلك فيما تتواصل الترتيبات والتنسيق بين الأحزاب السياسية المختلفة، بشأن تشكيل القوائم الانتخابية، وتحديد نصيب كل حزب في القائمة، أسوة بما تم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ومن الجدير بالذكر أن دور الانعقاد الخامس، شهد الموافقة على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.



تفاصيل تعديل قانون مجلس النواب

واقتصرت التعديلات في القانون على إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية، بينما لم تتم زيادة في أي مقاعد بمجلس النواب.



إضافة دوائر انتخابية جديدة

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة دوائر جديدة، في محافظة المنيا، الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، بواقع مقعد واحد، وفي محافظة الشرقية، الدائرة الرابعة ومقرها مركز منيا القمح، بواقع 2 مقعد.

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة مقعد جديد، في الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية، ومقرها بنها وكفر شكر، وكذلك إضافة مقعد للدائرة الأولى بمحافظة السويس، ومقرها أقسام الأربعين - فيصل - الجناين - السويس – عتاقة.

كما جاء في التعديلات إضافة مقعد بالدائرة الثانية في محافظة بنى سويف، ومقرها مركزي الوسطى وناصر، وفي محافظة المنيا، الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز مغاغة، العدوة، وبنى مزار، أما في محافظة سوهاج، تم إضافة مقعد كذلك بالدائرة الخامسة، ومقرها مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.

وبذلك يصبح عدد المقاعد الفردية في مجلس النواب، وفقا لتعديلات القانون المقدمة 284 مقعد، بدلا من 279 مقعد.

فصل وضم الدوائر الانتخابية في عدد من المحافظات

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، فصل وضم أقسام ومراكز، داخل بعض الدوائر في عدد من المحافظات.

ففي محافظة الإسكندرية، تم إضافة أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة سيدى جابر وباب شرق، وإضافة قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة، أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل.

وتكشف التعديلات إلغاء الدائرة الخامسة، بمحافظة الإسكندرية، أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان، وتصبح دائرة أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب، الدائرة الخامسة بالمحافظة بدلا من الدائرة السادسة.

وفي محافظة الجيزة، تم إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة، قسم شرطة إمبابة، وتم فصل قسم الأهرم عن الدائرة التاسعة ليصبح دائرة جديدة لها مقعدين، وفصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة وتشمل: أكتوبر والشيخ زايد والواحات وحدائق أكتوبر.

وتضمنت التعديلات في قانون مجلس النواب، ضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة، لتصبح مركز أوسيم وقسم الوراق ومركز منشأة القناطر وإلغاء مقعد، وبالتالي إلغاء الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التي كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر.

وفي محافظة القاهرة، تم فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة أقسام: أول مدينة نصر - ثان مدينة نصر - مصر الجديدة - قسم النزهة، وكذلك فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة لتصبح أقسام: السيدة زينب - الدرب الأحمر - عابدين.

وفي محافظة محافظة الفيوم، تم إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة لتصبح: مراكز سنورس وطامية وسنهور القبلية.

أما في محافظة المنيا، تضمنت التعديلات إضافة قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى، بإضافة دائرة جديدة وهي الدائرة السادسة مركز ديرمواس بمقعد واحد.

وفي محافظة الشرقية، تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية ليحل محلهم مركز مشتول السوق لتصبح الدائرة: مركز بلبيس - قسما بلبيس ومشتول السوق، وكذلك فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة ليصبح دائرة جديدة منفردة ولها مقعدين، وتعديل الدائرة الثالثة لتشمل كافة أقسام العاشر من رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.