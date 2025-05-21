الأربعاء 21 مايو 2025
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سياسة

مشروعات قوانين الانتخابات تصل مجلس النواب 

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فيتو

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورود مشروعي قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. 

 

تقسيم دوائر مجلس النواب

وأشار إلى أنه تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.

وأشار إلى أنه أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.

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