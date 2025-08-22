الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

الأهلي وغزل المحلة،
الأهلي وغزل المحلة، فيتو

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل بثلاث مواجهات.

 

ويلتقي الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي في افتتاح الجولة يوم الأحد، فيما تختتم الجولة بمواجهة الزمالك مع فاركو يوم الثلاثاء المقبل.

 

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري 

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي - 6 مساءً.

إنبي ضد الجونة - 9 مساءً.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - 9 مساءً.

 

الإثنين 25 أغسطس 

غزل المحلة ضد الأهلي - 6 مساءً.

زد ضد وادي دجلة - 6 مساءً.

بتروجت ضد المقاولون - 9 مساءً.

بيراميدز ضد مودرن سبورت - 9 مساءً. 

 

الثلاثاء 26 أغسطس 

كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة - 6 مساءً. 

حرس الحدود ضد المصري - 9 مساءً.

الزمالك ضد فاركو - 9 مساءً.

 

سيراميكا كليوباترا باي

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وكان الأهلي هو الفريق الذي لم يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفق القرعة.

 

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلى 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلى 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا 2-0 إنبي

وادى دجلة 0-1 بتروجيت

الجونة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد إف سي

الأهلي..راحة 

