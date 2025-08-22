مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل بثلاث مواجهات.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي في افتتاح الجولة يوم الأحد، فيما تختتم الجولة بمواجهة الزمالك مع فاركو يوم الثلاثاء المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي - 6 مساءً.

إنبي ضد الجونة - 9 مساءً.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - 9 مساءً.

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة ضد الأهلي - 6 مساءً.

زد ضد وادي دجلة - 6 مساءً.

بتروجت ضد المقاولون - 9 مساءً.

بيراميدز ضد مودرن سبورت - 9 مساءً.

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة - 6 مساءً.

حرس الحدود ضد المصري - 9 مساءً.

الزمالك ضد فاركو - 9 مساءً.

سيراميكا كليوباترا باي

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وكان الأهلي هو الفريق الذي لم يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفق القرعة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلى 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلى 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا 2-0 إنبي

وادى دجلة 0-1 بتروجيت

الجونة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد إف سي

الأهلي..راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.