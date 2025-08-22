الجمعة 22 أغسطس 2025
تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 بمواجهتي الزمالك ضد مودرن سبورت وزد ضد سموحة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط
2- الزمالك 7  نقاط 
3- زد 5  نقاط 
4- بيراميدز 5  نقاط 
5- بتروجيت 5  نقاط
6- الأهلي 4  نقاط
7- الجونة 4  نقاط 
8- حرس الحدود 4  نقاط
9- مودرن سبورت 4  نقاط 
10- سيراميكا كليوباترا 4  نقاط
11-  إنبي 4  نقاط 
12- طلائع الجيش 4 نقاط
13- سموحة 3 نقاط 
14- غزل المحلة 3  نقاط 
15- الاتحاد 3  نقاط
16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- المقاولون العرب نقطتان
19- الإسماعيلي نقطة واحدة 
20- وادي دجلة نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، وكان الأهلي هو الفريق الذي لم يلعب أي مباراة في الجولة الثالثة وفق القرعة.

 

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 

فاركو 0-1 طلائع الجيش

البنك الأهلى 1-1 كهرباء الإسماعيلية

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلى 0-1 الاتحاد السكندري

سيراميكا 2-0 إنبي

وادى دجلة 0-1 بتروجيت

الجونة 0-0 غزل المحلة

المقاولون العرب 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد إف سي

الأهلي..راحة 

