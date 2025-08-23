انفجار ضخم في مصنع لإنتاج زيوت ومواد تشحيم بأمريكا وأوامر للسكان بإخلاء المنطقة فورا (فيديو)

وقع انفجار ضخم في مصنع لإنتاج الزيوت ومواد التشحيم في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأفادت القناة التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "يعمل موظفو مكتب العمدة في الموقع بعد الانفجار"، كما ذكرت أنه تم طلب إخلاء سكان المناطق المجاورة، تحسبًا لاحتمال أن يمتد الحريق إلى الخزانات المجاورة.

وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة بعد الانفجار.

وبحسب المعلومات الواردة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات إثر الانفجار في المصفاة مملوكة لشركة "سميتي سابلاي" الأمريكية، المصنعة لزيوت التشحيم.

