السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انفجار ضخم في مصنع لإنتاج زيوت ومواد تشحيم بأمريكا وأوامر للسكان بإخلاء المنطقة فورا (فيديو)

انفجار ضخم في مصنع
انفجار ضخم في مصنع بأمريكا، فيتو

وقع انفجار ضخم في مصنع لإنتاج الزيوت ومواد التشحيم في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأفادت القناة التلفزيونية المحلية التابعة لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "يعمل موظفو مكتب العمدة في الموقع بعد الانفجار"، كما ذكرت أنه تم طلب إخلاء سكان المناطق المجاورة، تحسبًا لاحتمال أن يمتد الحريق إلى الخزانات المجاورة.

وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان الأسود المتصاعدة بعد الانفجار.

وبحسب المعلومات الواردة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات إثر الانفجار في المصفاة مملوكة لشركة "سميتي سابلاي" الأمريكية، المصنعة لزيوت التشحيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مصنع لإنتاج زيوت ومواد تشحيم بأمريكا وأوامر للسكان بإخلاء المنطقة فورا (فيديو)

أول رد رسمي من الزمالك على التحقيق مع مجلس لبيب في إهدار المال العام

"على قد الإيد" باستثناء العويسي والفص، أسعار المانجو اليوم السبت 23 أغسطس 2025

مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

عودة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مفارقة غريبة، كريم محمود عبد العزيز وزوجته ودينا الشربيني في حفل روبي بالساحل الشمالي (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads