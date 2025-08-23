السبت 23 أغسطس 2025
حريق هائل بمحطة وقود في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

حريق محطة الوقود
حريق محطة الوقود في دمشق، فيتو

نشب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل إحدى محطات تزويد الوقود في منطقة "الحجر الأسود" بالعاصمة السورية دمشق.

 

وهرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحريق من أجل محاولة السيطرة على النيران الهائلة فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة.


وأظهرت مقاطع فيديو الحريق المرعب الذي اندلع في محطة الوقود.


وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود في  مصفاة نفط حمص، الخميس، وسط محاولات للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية الخزانات ونرافق المصفاة.

