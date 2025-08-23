حريق هائل بمحطة وقود في العاصمة السورية دمشق (فيديو)

نشب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، داخل إحدى محطات تزويد الوقود في منطقة "الحجر الأسود" بالعاصمة السورية دمشق.

وهرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى موقع الحريق من أجل محاولة السيطرة على النيران الهائلة فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة.



وأظهرت مقاطع فيديو الحريق المرعب الذي اندلع في محطة الوقود.

نشوب حريق ضمن كازية في منطقة الحجر الأسود جنوب #دمشق، ولا أنباء عن إصابات.https://t.co/HVl7cuqbQ6 pic.twitter.com/2ptdxnl4bl August 22, 2025



وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود في مصفاة نفط حمص، الخميس، وسط محاولات للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية الخزانات ونرافق المصفاة.

